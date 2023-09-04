جرثومة المعدة.. أعراض تدل على خطورة الحالة

جرثومة المعدة، هى بكتيريا حلزونية الشكل تصيب الجهاز الهضمى وتسبب التهابات بجدار المعدة وغيرها من الامراض مثل القرحة.
وفي إطار منشوراتها التوعوية ، نشرت الشركة المصرية للقاحات والأمصال مجموعة من المعلومات الهامة عن « جرثومة المعدة » حيث تنتقل العدوى عن طريق الاطعمة او المياه الغير نظيفة أو مشاركة الأوانى مع الشخص المصاب.
أعرض جرثومة المعدة
وتتمثل أعرض جرثومة المعدة في التالي : -
- ألم
- انتفاخ فى البطن
- فقدان الشهية
- حرقة بالمعدة
- غثيان وقئ
وشدد منشور المصل واللقاح ، على ضرورة زيارة طبيبك عند ظهور اي من هذه الاعراض:
- آلم شديد ومستمر بالبطن.
- ظهور دم فى القئ
- تلون البراز باللون الاسود او ظهور دم فيه..
- فقدان غير مبرر للوزن
وأوضح المنشور أن هناك بعض التعليمات المهمة للوقاية من جرثومة المعدة تتمثل في الاحتياطات التالية :-
- غسل اليدين بعد استخدام الحمام وقبل إعداد الطعام
- تعقيم المياه خاصة مياه الآبار
- الحرص على غسل الخضروات والفواكه
- تجنب مشاركة الأوانى أثناء الأكل والشرب.