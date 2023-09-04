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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جرثومة المعدة.. أعراض تدل على خطورة الحالة

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

جرثومة المعدة، هى بكتيريا حلزونية الشكل تصيب الجهاز الهضمى وتسبب التهابات بجدار المعدة وغيرها من الامراض مثل القرحة.


وفي إطار منشوراتها التوعوية ، نشرت الشركة المصرية للقاحات والأمصال مجموعة من المعلومات الهامة عن « جرثومة المعدة » حيث  تنتقل العدوى عن طريق الاطعمة او المياه الغير نظيفة أو مشاركة الأوانى مع الشخص المصاب. 

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من جرثومة المعدة

 أعرض جرثومة المعدة

جرثومة المعدة


وتتمثل أعرض جرثومة المعدة في التالي : - 

  • ألم
  • انتفاخ فى البطن
  • فقدان الشهية
  • حرقة بالمعدة
  • غثيان وقئ
     
 جرثومة المعدة

وشدد  منشور المصل واللقاح ، على ضرورة زيارة طبيبك عند ظهور اي من هذه الاعراض:
-  آلم شديد ومستمر بالبطن.
- ظهور دم فى القئ 
- تلون البراز باللون الاسود او ظهور دم فيه..
- فقدان غير مبرر للوزن

جرثومة المعدة


وأوضح المنشور أن هناك بعض التعليمات المهمة للوقاية من  جرثومة المعدة  تتمثل في الاحتياطات  التالية :- 
- غسل اليدين بعد استخدام الحمام وقبل إعداد الطعام
- تعقيم المياه خاصة مياه الآبار
- الحرص على غسل الخضروات والفواكه
- تجنب مشاركة الأوانى أثناء الأكل والشرب.

 جرثومة المعدة

 

جرثومة المعدة التهابات الأطعمه المياة فقدان الشهية حرقه بالمعده غسل اليدين

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