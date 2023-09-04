جرثومة المعدة.. أعراض تدل على خطورة الحالة

جرثومة المعدة، هى بكتيريا حلزونية الشكل تصيب الجهاز الهضمى وتسبب التهابات بجدار المعدة وغيرها من الامراض مثل القرحة.



وفي إطار منشوراتها التوعوية ، نشرت الشركة المصرية للقاحات والأمصال مجموعة من المعلومات الهامة عن « جرثومة المعدة » حيث تنتقل العدوى عن طريق الاطعمة او المياه الغير نظيفة أو مشاركة الأوانى مع الشخص المصاب.

أعرض جرثومة المعدة

جرثومة المعدة



وتتمثل أعرض جرثومة المعدة في التالي : -

ألم

انتفاخ فى البطن

فقدان الشهية

حرقة بالمعدة

غثيان وقئ



جرثومة المعدة

وشدد منشور المصل واللقاح ، على ضرورة زيارة طبيبك عند ظهور اي من هذه الاعراض:

- آلم شديد ومستمر بالبطن.

- ظهور دم فى القئ

- تلون البراز باللون الاسود او ظهور دم فيه..

- فقدان غير مبرر للوزن

جرثومة المعدة



وأوضح المنشور أن هناك بعض التعليمات المهمة للوقاية من جرثومة المعدة تتمثل في الاحتياطات التالية :-

- غسل اليدين بعد استخدام الحمام وقبل إعداد الطعام

- تعقيم المياه خاصة مياه الآبار

- الحرص على غسل الخضروات والفواكه

- تجنب مشاركة الأوانى أثناء الأكل والشرب.