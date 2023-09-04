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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخوض مرانه اليوم بالنادي قبل الانتظام في معسكر مغلق

الزمالك
الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوربو، مرانه صباح الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك بقيادة أوسوريو لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وسينتظم الفريق الأبيض في المعسكر الداخلي بمصر الجديدة عقب انتهاء المران الصباحي اليوم الإثنين.

ومن المقرر، أن يواصل فريق الزمالك تحضيىاته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .

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