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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

موسى مصطفى موسى يكشف لصدى البلد سبب تأييد حزب الغد لترشح الرئيس السيسي

حوار معتز الخصوصى
حوار معتز الخصوصى مع موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد

كشف المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد عن أسباب إعلان حزب الغد دعم ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد مصطفى خلال حواره لـ"صدى البلد" أن كل مرحلة تمر بها البلد لها متطلباتها ، حيث أن المرحلة الماضية كانت مرحلة بناء والتى  نفذها الرئيس السيسى ، حيث حقق إنجازات ضخمة جدا وإنشاء مرافق وطرق ، وكلها تمثل أساسيات للمرحلة القادمة.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن المرحلة القادمة فى البلد هى مرحلة إقتصادية ورفع مستوى معيشة البلد والإهتمام بالشباب ، ولذلك فإننى أعتقد أن دور الرئيس السيسى مهم جدا فى إستكمال هذه المسيرة والإنجازات.

وتابع:كما أن المسألة ليست بالنسبة لنا مزايدة علي الرئيس السيسى لكى يرشح نفسه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ،  ولكننا يجب أن نتساءل الان هل من يرشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية لديه من الفكر والتوجه.

واختتم تصريحاته قائلا:ونحن كحزب الغد نرى أى المرحلة القادمة هى مرحلة فى منتهى الأهمية والخطورة وتتطلب الرجل الذى يستطيع أن يتصدى لكل هذه المشاكل المحلية والخارجية ، ولذلك كان سبب اختيارنا لترشيح الرئيس السيسى.

المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد حزب الغد الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية القادمة

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