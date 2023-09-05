موسى مصطفى موسى يكشف لصدى البلد سبب تأييد حزب الغد لترشح الرئيس السيسي

كشف المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد عن أسباب إعلان حزب الغد دعم ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد مصطفى خلال حواره لـ"صدى البلد" أن كل مرحلة تمر بها البلد لها متطلباتها ، حيث أن المرحلة الماضية كانت مرحلة بناء والتى نفذها الرئيس السيسى ، حيث حقق إنجازات ضخمة جدا وإنشاء مرافق وطرق ، وكلها تمثل أساسيات للمرحلة القادمة.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن المرحلة القادمة فى البلد هى مرحلة إقتصادية ورفع مستوى معيشة البلد والإهتمام بالشباب ، ولذلك فإننى أعتقد أن دور الرئيس السيسى مهم جدا فى إستكمال هذه المسيرة والإنجازات.

وتابع:كما أن المسألة ليست بالنسبة لنا مزايدة علي الرئيس السيسى لكى يرشح نفسه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، ولكننا يجب أن نتساءل الان هل من يرشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية لديه من الفكر والتوجه.

واختتم تصريحاته قائلا:ونحن كحزب الغد نرى أى المرحلة القادمة هى مرحلة فى منتهى الأهمية والخطورة وتتطلب الرجل الذى يستطيع أن يتصدى لكل هذه المشاكل المحلية والخارجية ، ولذلك كان سبب اختيارنا لترشيح الرئيس السيسى.