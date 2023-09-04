عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، تقرير فيديو عن تفاصيل الحالة المرورية اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين إن نفق الأزهر يشهد سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري وتحديدا في منطقة السلام داخل النفق من أقاليم القاهرة عبر الطريق الزراعي، نفس الامر للمتجه من المنيب إلى الأوتستراد والتجمع، وهناك بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومتجه إلى مناطق الجيزة.

وأوضحت لمياء حمدين، ان ميدان مصطفى محمود يشهد سيولة مرورية بالإضافة إلى شارعي جامعة الدول العربية والسودان، وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدء من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد كثافات مرورية نسبية، وهناك كثافات ظهرت أعلى كوبري الجامعة، ويشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة.

