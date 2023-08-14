سبب في إنقاذ الأرواح.. تحذير عاجل من المرور السعودي

أكدت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، على أفضلية المرور لمركبات الطوارئ.

وكتبت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، على “تويتر”، أن “إفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ يكون سببا في إنقاذ الأرواح”.

جاء ذلك في سياق الإجراءات التوعوية التي تباشرها الإدارة لقائدي المركبات حيث نصحت بعدم عرقلة حركة السير على الطرق بالوقوف الخاطئ دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق.

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، من أنه يجب خلو السيارة من الأغراض والمواد المتفاعلة مع الحرارة.

وكتبت الإدارة العامة للمرور، عبر “تويتر”، أنه “ينبغي التأكد من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة في فصل الصيف”.

وأضافت أن “ذلك يشمل العبوات المضغوطة، وزجاجات العطور، وأسطوانات الغاز، والبطاريات وبنوك الطاقة، والأجهزة المحمولة والهواتف، والولاعة”.