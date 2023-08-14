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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إعلان عاجل من التعليم بشأن مواعيد بدء الدراسة

السعودية
السعودية

اعتمد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، سعيد بن عبدالله الغامدي، التوقيت الزمني الدراسي في مدارس المحافظة والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم، عبدالله العازمي، إن توقيت العمل في مدارس المحافظة والمحافظات التابعة لها تعليميًّا سيكون بدءًا من يوم الأحد المقبل.

ولفت إلى أنه سيكون الاصطفاف الصباحي عند الـ06:45 صباحًا، وبداية الحصة الأولى الـ07:00 صباحًا، وبداية الحصة الأولى في المدارس المسائية الساعة الـ1:00 ظهرًا.

وفي وقت سابق، منح وزير التعليم السعودي، يوسف البنيان، مدراء التعليم 63 صلاحية، أبرزها الإبعاد الفوري عن المحيط الدراسي للعاملين في المدارس، وتعليق أنشطة المدارس الخاصة والدولية المخالفة لوسائل الأمن والسلامة، والموافقة على تطبيق آلية العمل المرنة.

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وحسب موقع “أخبار 24”، تضمنت الصلاحيات التي منحها وزير التعليم لمدراء إدارات التعليم في المناطق والمحافظات قبول طلب الاستقالة والتقاعد المبكر، لمن أكمل 25 سنة في الخدمة فأكثر، لمن هم في وظائف تربوية وإدارية دون الثالثة عشرة، والموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن القانونية للإحالة للتقاعد خلال العام الدراسي، واستدعت مصلحة العمل تمديد خدمته في موعد لا يتجاوز بداية الإجازة الصيفية.

وشملت الصلاحيات الموافقة على إصدار قرارات الفصل بقوة النظام وفقاً للمادة “228” من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، واعتماد تقييم الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى الموافقة على نقل الخدمات لغير شاغلي الوظائف التعليمية بالوزارة.

السعودية المملكة المملكة العربية السعودية التعليم

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