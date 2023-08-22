إصابة شخصين في مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور بالزيتون

أصيب شخصين إثر وقوع مشاجرة مع أخرين بسبب خلافات حول أولوية المرور بالزيتون ، تم ضبط المتهمين.

و تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً حدوث مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخصين مصابين بجروح قطعية متفرقة وبين 3 أشخاص بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور بمحل الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة حوزتهم ، مما أسفر عن الإصابات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.