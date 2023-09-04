قرار من شعبة الذهب | ومفاجأة في الدولار .. فيديو

أسعار الذهب والدولار

قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك.

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وسجل سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي للشراء 30.82 جنيه بعد 30.83 جنيه،وللبيع 30.95 جنيه

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

كما شهد سعر الدولار تراجعا قويا في السوق الموازية من متوسط 41.50 جنيه إلى 37.50 جنيه فقط ، بفارق 4 جنيهات دفعة واحدة وهو التراجع الأكبر منذ شهور، وذلك بعد إعلان انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار

ف الحكومة كانت قد أصدرت، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.



وقال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، فى تصريحات تليفزيونية إن انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد فهو سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.

ونوه ان تجمع بريكس هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية.



وأوضح أنه حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.

فالبنك المركزي المصري يعتزم إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، وهو ما سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ، 2,543 جنيهًا.

وسجّل سعر الجرام عيار 21 ، 2,225 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر الجرام عيار 18: 1,907 جنيهات

وسجّل سعر الجرام عيار 14 للشراء: 1,483 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه عيار 24 للبيع : 17,640 جنيها.

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وعن اسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول الشهر الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية

وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات