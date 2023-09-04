وكالة الطاقة الذرية: تراجع إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، إن إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تراجع، مشيرةً إلى أن طهران تواصل انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية.

وأعربت الوكالة في تقرير لها نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، عن أسفها لعدم تحقيق تقدم بشأن كاميرات المراقبة في إيران.

وبدأت إيران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%، في رد على هجوم استهدف أكبر منشأة للوقود النووي بمدينة نطنز في 2021، حيث اتهمت إسرائيل بتنفيذه.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي حينها إن أنشطة التخصيب ستستمر وفقاً لاحتياجات الدولة.

وأشارت إيران إلى أن الوقود ضروري لإنتاج نظائر "موليبدنوم". وأصرّت الوكالة الدولية على عدم وجود فائدة عملية من اليورانيوم المخصب لهذا المستوى. يخصّب اليورانيوم عادة إلى نسبة 90% لإنتاج قنبلة حربية نووية.

وقالت إيران في وقت سابق من الشهر الجاري إن الاتصالات غير الرسمية قد تقود إلى استئناف المحادثات النووية في نهاية المطاف. وسبق أن عدّلت إنتاج اليورانيوم لتشير إلى أنها مستعدة للدخول في المسار الدبلوماسي. وقال خامنئي يوم الخميس، إن على إيران الاستعداد للتواصل مع كل الحكومات الأخرى مع استثناء وحيد، في إشارة واضحة إلى إسرائيل التي لا تعترف بها طهران.