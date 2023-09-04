إيران تعلن تدخلها لحل المشاكل بين تركيا وسوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، أن طهران تحاول تهيئة ظروف جيدة لحل المشاكل بين تركيا وسوريا.



وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية: "نحاول تهيئة ظروف جيدة لحل المشاكل بين تركيا وسوريا، ونأمل أن تثمر الجهود الحالية عن تحسين العلاقات بين الدولتين. السيادة الوطنية السورية ووحدة أراضي هذا البلد قضية أساسية لنا".

وأضاف المسئول الإيراني: "هناك اختلافات بين الجانبين ونسعى لحلها لاسيما في إطار الحوار الرباعي ومسار أستانا".

وشدد كنعاني علي ضرورة خروج القوات الأجنبية دون تدخل خارجي في سوريا.