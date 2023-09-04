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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برفقة زوجها.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت حنان مطاوع، مرتديه بلوزة أنيقة وناعمة باللون الأبيض لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حنان مطاوع، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت حنان مطاوع، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم صور حنان مطاوع 

حنان مطاوع 
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