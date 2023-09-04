600 جنيه انخفاضا في الذهب خلال الفترة الأخيرة.. فيديو

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات في الأسعار، بعد قرار الحكومة، بـ الإعفاء عن واردات الذهب القادم مع المصريين بالخارج.

وأكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهد انخفاضات بعد قرار اعفاء واردات الذهب، التي تكون مع المصريين العائدين من الخارج، وأن أسعار الذهب انخفضت من 2800 جنيه، لـ 2200 جنيه، أي أن هناك انخفاضات كبيرة.



وكشف أنه مع اقتراب موعد انتهاء المدة المسموح بها لـ المصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، نؤكد أنه في حالة عدم تجديد القرار سترتفع الأسعار مرة واحدة بنسبة تصل لـ 300 جنيه للجرام.

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2537 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيها.