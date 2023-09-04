حال وقوع عملية اغتيال بلبنان.. حزب الله يهدد بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، اليوم الإثنين، بإطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل في حالة وقوع عملية اغتيال على الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك خلال اجتماع نصرالله مع قيادة حماس والجهاد الإسلامي في لبنان، وفقا لما ذكره موقع "إسرائيل 24" نقلا عن مصادر في بيروت.

وسبق للأمين العام لحزب الله أن حذر إسرائيل من مغبة الاغتيالات على الأراضي اللبنانية، وذلك نهاية أغسطس، في أعقاب تهديد باستهداف صالح العاروري، وهو مسؤول رفيع المستوى في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" متواجد في لبنان.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها في نهاية أغسطس الماضي: "إن أي اغتيال إسرائيلي للبناني أو فلسطيني أو إيراني أو أي شخص آخر يقيم على الأراضي اللبنانية - سيكون هناك رد فعل شديد، ولن نسكت عنه".