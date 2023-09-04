رومانيا تنفي استهداف أراضيها بطائرات روسية مسيرة

نفت رومانيا، اليوم الإثنين، تعرضها لهجوم بواسطة طائرات روسية مسيرة، وذلك ردًّا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأوكراني، أكد فيها امتلاك بلاده أدلة على استهداف روسيا للأراضي الرومانية.

وأكدت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو الإثنين، أن بلادها لم تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة روسية أو لحطام ناجم عنها في ضربة جوية خلال الليل على ميناء أوكراني على الجانب الآخر من نهر الدانوب.

وقالت على هامش زيارة إلى برلين "بالطبع هناك خطر؛ لأن ما حدث قريب جدًا من حدودنا، لقد رأينا أن روسيا تواصل بشكل أناني مهاجمة البنية التحتية المدنية، ولا تسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها، بالطبع، هناك خطر وقوع حوادث، لكن لم تقع حوادث الآن".

يأتي ذلك، في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أكد فيها بأن كييف تمتلك أدلة مصورة تظهر أن طائرات روسية مسيرة استهدفت الأراضي الرومانية خلال هجوم جوي الليلة الماضية على البنية التحتية لموانئ أوكرانية على نهر الدانوب.