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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد لأمن الدول المجاورة.. أوكرانيا تكشف سقوط مسيرات روسية على أراضي رومانيا

علم رومانيا
علم رومانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، أن طائرات روسية بدون طيار سقطت وانفجرت على الأراضي الرومانية، اليوم الاثنين، خلال هجوم أثناء الليل على البنية التحتية لموانئ أوكرانية على نهر الدانوب.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، كتب المسؤول الأوكراني، أوليج نيكولينكو، على صفحة “فيسبوك”: “بحسب خدمة حرس الحدود الأوكرانية، الليلة الماضية، خلال هجوم روسي ضخم بالقرب من ميناء إسماعيل، سقطت مسيرات روسية وانفجرت على أراضي رومانيا”.

وأضاف: "هذا تأكيد آخر على أن الإرهاب الصاروخي الروسي يشكل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لأمن أوكرانيا، ولكن أيضًا لأمن الدول المجاورة، بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي".

ونشر نيكولينكو صورة تظهر ألسنة اللهب الناتجة عن انفجار على الضفة المقابلة لنهر الدانوب.

وقال مصدر في الصناعة الأوكرانية لوكالة “رويترز” للأنباء، إن طائرتين روسيتين بدون طيار سقطتا على الجانب الروماني من نهر الدانوب.

وتعد رومانيا عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العسكري.

وكان ميناءا ريني وإسماعيل في نهر الدانوب بأوكرانيا يمثلان نحو ربع صادرات الحبوب قبل انسحاب روسيا من الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة والذي يوفر ممرا آمنا لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأصبحت موانئ الدانوب منذ ذلك الحين الطريق الرئيسي للخروج من أوكرانيا، حيث يتم إرسال الحبوب أيضًا على متن مراكب إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود لشحنها بعد ذلك.

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