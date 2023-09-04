أول رد من رومانيا علي تصريحات أوكرانيا بشأن الهجوم على أراضيها

أفاد نبأ عاجل أن وزارة الدفاع الرومانية ردت علي التصريحات الأوكرانية الأخيرة و قالت:" الضربات الروسية على أوكرانيا لم تشكل أبدا أي تهديد عسكري لأراضينا".

كان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، أن طائرات روسية بدون طيار سقطت وانفجرت على الأراضي الرومانية، اليوم الاثنين، خلال هجوم أثناء الليل على البنية التحتية لموانئ أوكرانية على نهر الدانوب.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، كتب المسؤول الأوكراني، أوليج نيكولينكو، على صفحة “فيسبوك”: “بحسب خدمة حرس الحدود الأوكرانية، الليلة الماضية، خلال هجوم روسي ضخم بالقرب من ميناء إسماعيل، سقطت مسيرات روسية وانفجرت على أراضي رومانيا”.