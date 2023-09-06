الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

في تطور مهم لنادي الزمالك، قام المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتحديد موقفه من ملف الصفقات الجديدة للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وهذا القرار يأتي في سياق أزمة القيد التي يواجهها النادي.

الصعوبات المالية تعيق الزمالك

ووفقًا لمصادر داخل نادي الزمالك، فإن النادي يواجه صعوبات مالية كبيرة تمنعه من سداد الغرامات المفروضة عليه قبل إغلاق فترة القيد في 14 سبتمبر. وهذا بسبب عدم وجود سيولة مالية كافية لدى النادي.

الجهود للتخفيض وإمكانية الصفقات

ولمعالجة هذه الأزمة، تقوم اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك بمفاوضات حاليًا مع أندية أخرى للبحث عن إمكانية تخفيض المبالغ المطلوبة لسداد الغرامات. والهدف من ذلك هو تجاوز هذه الأزمة وإمكانية التعاقد مع صفقات جديدة.

موقف أوسوريو والمستقبل

على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أن مدرب الزمالك خوان كارلوس أوسوريو ليس لديه أي مانع من خوض مباريات الفريق حتى يناير دون وجود صفقات جديدة قبل بدء الموسم الجديد. وهذا يعني أن الفريق سيواجه تحديات كبيرة بسبب إيقاف القيد.

تصاعد الأزمات وتهديد "فيفا"

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد منع نادي الزمالك من قيد أي صفقات جديدة، بسبب غرامة شيكابالا لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي والتي تقدر بـ 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى الغرامة الصالحة لـ بنجامين أتشيمبونج لاعب الزمالك السابق والبالغة 270 ألف دولار، بجانب 7500 دولار مستحقة لنادي وادي دجلة حق رعاية إبراهيما نداي.

وتبقى أزمة الزمالك في ملف الصفقات والغرامات قضية حساسة تشغل الجماهير وتثير التساؤلات حول مستقبل النادي. سنتابع تطورات الأحداث ونوافيكم بكل ما هو جديد في هذا الصدد.

وقد تلقى اتحاد الكرة إخطاراً مهماً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادي الزمالك مجددًا، وذلك نتيجة شكوى جديدة تقدم بها نادي ليون 36 النيجيري. الشكوى تتعلق بحق الرعاية في لاعب الفريق الأبيض سامسون أكينولا.



الزمالك وتحديات جديدة

حسب الشكوى التي تقدم بها النادي النيجيري، يتوجب على الزمالك دفع مبلغ قدره 11 ألف دولار كجزء من حق الرعاية في اللاعب سامسون أكينولا. ولكن النادي المصري لم يسدد هذا المبلغ منذ انضمام اللاعب إليه.

تفاصيل عقد أكينولا

يذكر أن الزمالك انتقل لضم اللاعب سامسون أكينولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قادمًا من كاراكاس الفنزويلي. تم التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم بمبلغ إجمالي قدره 900 ألف دولار، وهذا المبلغ يتم دفعه على دفعات مختلفة. حيث سيحصل اللاعب على مبلغ إجمالي قدره 2 مليون و423 ألف دولار خلال فترة توقيع العقد.

الزمالك وأزماته المالية

تأتي هذه المشكلة الجديدة لنادي الزمالك في سياق تراكم الأزمات المالية التي يواجهها، بالإضافة إلى الغرامات السابقة التي تفرضها "فيفا" بسبب قضايا مماثلة، مما يزيد من صعوبة الوضع المالي للنادي.

وكان الزمالك قد تلقى من قبل 3 إخطارات بإيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة خاصة بمحمود شيكابالا، وأتشمبونج، وإبراهيما نداى.



و يواجه نادي الزمالك بعض التحديات في القضية المثارة حول اللاعب المغربي خالد بوطيب. وصل خطاب من المحكمة الرياضية الدولية إلى نادي الزمالك يفيد بضرورة سداد مبلغ 25 ألف فرانك سويسري كرسوم إضافية في هذه القضية.

100 مليون جنيه غرامة

تنص الرسالة على ضرورة دفع هذا المبلغ قبل 15 سبتمبر الجاري. وفي حالة عدم الامتثال لهذا الطلب، سيتم إسقاط استئناف الزمالك في هذه القضية، وبالتالي سيكون النادي ملزمًا بدفع 3 ملايين يورو، ما يعادل 100 مليون جنيه مصري كغرامة.



تطورات القضية

كان الزمالك قد تقدم بطلب استئناف ضد الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي قضى بتغريم النادي بمبلغ يقترب من 2 مليون يورو و680 ألف يورو لصالح اللاعب خالد بوطيب. وجرت جلسات استماع وتقديم الأدلة في هذه القضية،كما جرى الاستماع إلى الشهود، وسيتم النظر فيها في المرحلة المقبلة.

يذكر أن القلعة البيضاء أثبتت في جلسة الاستماع الأخيرة، أن خالد بوطيب تغيب عن حضور التدريبات، وكان يتهرب من المشاركة في المباريات بداعي الإصابة، كما أنه حصل على كل مستحقاته المالية، على عكس ما يردده اللاعب ومحاميه، بأن إدارة النادي الأبيض رفضت علاجه.

الزمالك يواجه تحديات مالية

تأتي هذه التطورات في سياق تزايد الصعوبات المالية التي يواجهها نادي الزمالك، وتضاف إلى الغرامات السابقة التي فُرضت عليه بسبب قضايا مشابهة، مما يجعل وضع النادي المالي أكثر تعقيدًا.

تظل الأمور غير واضحة بالنسبة لنادي الزمالك وإمكانية التعاقد مع لاعبين جدد في ظل تلك التحديات. سيتعين على النادي التصرف بسرعة لتجنب دفع الغرامات الكبيرة والحفاظ على استقراره المالي في المستقبل. سنتابع تطورات هذه القضية ونقدم المزيد من المعلومات حال توفرها.