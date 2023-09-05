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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

المركبة الفضائية
المركبة الفضائية دراغون

هبطت المركبة الفضائية "دراغون" التي تقل طاقم "كرو-6"، على سطح الأرض بنجاح بعد قضاء 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وذلك وفقاً لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على موقعها الرسمي.


و انفصلت المركبة عن محطة الفضاء الدولية، واستغرقت رحلة العودة إلى الأرض حوالي 17 ساعة، وفيها رائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، ورائدا فضاء "ناسا" ستيفن بوين وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى الأرض على متن المركبة.

 

منصة X

وكتب "مركز محمد بن راشد" لبحوث الفضاء على منصة "X" (تويتر سابقاً): "ستة أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات عشناها مع سلطان منذ اللحظات الأولى لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مهمة أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة".

ولمتابعة المزيد حول رحلة عودة المركبة الفضائية دراغون .. تابع الفيديو جراف التالي:

دراغون كرو 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ناسا رحلة العودة إلى الأرض حوالي 17 ساعة

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