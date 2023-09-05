استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

هبطت المركبة الفضائية "دراغون" التي تقل طاقم "كرو-6"، على سطح الأرض بنجاح بعد قضاء 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وذلك وفقاً لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على موقعها الرسمي.



و انفصلت المركبة عن محطة الفضاء الدولية، واستغرقت رحلة العودة إلى الأرض حوالي 17 ساعة، وفيها رائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، ورائدا فضاء "ناسا" ستيفن بوين وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى الأرض على متن المركبة.

منصة X

وكتب "مركز محمد بن راشد" لبحوث الفضاء على منصة "X" (تويتر سابقاً): "ستة أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات عشناها مع سلطان منذ اللحظات الأولى لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مهمة أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة".

ولمتابعة المزيد حول رحلة عودة المركبة الفضائية دراغون .. تابع الفيديو جراف التالي: