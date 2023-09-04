السبت المقبل .. مناقشة "غرفة تخص المرء وحده" بالمركز الدولي للكتاب

يستضيف المركز الدولي للكتاب، في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم السبت المقبل، أمسية جديدة لمناقشة النسخة العربية من كتاب "غرفة تخص المرء وحده" للكاتبة البريطانية فرجينيا وولف بترجمة الكاتبة سمية رمضان.



وتأتي الأمسية التي يديرها القاص أحمد حلمي في إطار أمسيات الموسم الجديد لمجموعة "المناقشة" بالمركز الدولي للكتاب.



وذكرت المترجمة في مقدمة الكتاب: "قد أثبتت النسويات المصريات والعربيات أنهن علي مستوي هذه المسؤولية حين دأبن على البحث والدراسة، لا في ظروف النساء الراهنة فقط في الوطن العربي، ولكن في ربطهن لتلك الظروف بتاريخ الوطن واقتفاء أثرها في مصادرها التاريخية".