المنظمة العربية للتنمية الإدارية تطلق فعاليات ملتقى إستراتيجيات التحول لمجتمع رقمي

انطلقت اليوم /الاثنين/ فعاليات ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة حول استراتيجيات التحول لمجتمع رقمي، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية -إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية- لمدة يومين بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي والإدارة في الوطن العربي.

وأكد المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني -في كلمته في افتتاح الملتقى- أهمية دور التحول الرقمي في دعم القدرة التنافسية للدول وحكوماتها وأجهزتها، وحتمية ذلك التحول من أجل مواكبة التطور العالمي المتسارع.

ويتضمن الملتقى جلسات نقاشية وعرض للتجارب العملية لعدة دول عربية في مجال التحول الرقمي في الإدارة، كما يهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للخبراء والمشاركين به للتعرف على التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال "استراتيجيات التحول لمجتمع رقمي" واستعراض البرامج والتطبيقات التي يتم تفعيلها في المؤسسات الحكومية المختلفة لتقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أسرع وأفضل، ما يعزز خطط وممارسات التحول لمجتمع رقمي.

كما يتناول المشاركون بالملتقى عدة محاور من أهمها الاستراتيجيات الوطنية للتحول لمجتمع رقمي، جاهزية التشريعات لضمان تحول رقمي مرن وشامل، وعروض لأهم الممارسات والتجارب الناجحة في مجال التحول لمجتمع رقمي.

