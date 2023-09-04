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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصفيق حاد للمنشد أحمد العمرى بعد غناء "مولاى".. ويقدم لحنا لـ"تملكتم عقلى"

أحمد العمرى
أحمد العمرى

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشد أحمد العمرى أثناء تقديمه أغنية "مولاى" وصفق له الجمهور بشدة رددوا معه كلمات الأغنية.

وقرر أن يقدم للجمهور فى نهاية فقرته لحن له لأغنية "تملكتم عقلى".

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

وفي يوم الجمعة 25 أغسطس، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداه الى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا خلال الحفل، كرموا 11 شخصية اثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي الى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الأسبق ، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب ، اسم الفنان الراحل احمد منيب ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الشاعر مجدى نجيب ، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة اوبرا القاهرة ، المايسترو ناير ناجى ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا ، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا ، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا أحمد العمري الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المنشد احمد العمرى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

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