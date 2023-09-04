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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس مهرجان القاهرة التجريبي يتابع عددا من العروض المسرحية

صدى البلد

حرص الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، اليوم الإثنين، على متابعة عدد من العروض المسرحية المشاركة في مسابقات المهرجان.

وقام مهران بمشاهدة العرض اليوناني "الإلياذة" على خشبة المسرح القومي، والعرض الفلسطيني "فنتولين العودة" على مسرح الطليعة، والعرض الأرميني "بوفوفسكي" على مسرح العرائس.
وقال الدكتور سامح مهران -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه يحرص على متابعة العروض والورش والمشاركة في الندوات التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، معربا عن سعادته بردود الأفعال على المهرجان حتى الآن.

وأشار إلى أن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة عدد من أهم الفرق المسرحية العربية والعالمية، وهو ما أسهم في نجاح المهرجان في دورته الحالية.

ويقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ويعد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

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