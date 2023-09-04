"مياه الإسكندرية" تعقد ورشة عمل حول "تنفيذ الإجراءات التصحيحية لنظام إمداد محطة المنشية"

نظمت إدارة سلامة ومأمونية المياه التابعة لقطاع المعامل بشركة مياه الإسكندرية بالإشتراك مع الإدارة العامة للعلاقات العامة بتنظيم ورشة العمل الخاصة بآليات تنفيذ الإجراءات التصحيحية بخطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مياه المنشية (1).

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية المهندس أحمد جابر -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- أنه تم تنظيم الورشة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مستعرضا الإنجازات التى تمت في الفترة الأخيرة من اعتماد وإعداد 8 خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد المياه المختلفة خلال فترة تقارب عاما ونصف العام لتصل نسبة المياه المؤمنة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى 80%.

وفي شأن آخر، وجه المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السجائر.

ونفذت "إدارة تموين وسط" حملة أسفرت عن ضبط محل ومخزن بمنطقة محرم بك لحيازته ألف علبة سجائر محلية بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.

