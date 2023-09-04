أبواليزيد: يبدأ استخلاص السكر في ديسمبر بما لا يقل عن 900 ألف طن

أكد أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أنه لا يوجد أزمة في السكر، فهناك وفرة من سلعة السكر والشاهد على ذلك توافره بالاسواق والمحلات.



وأضاف أبو اليزيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc تقديم الإعلامية أنجي أنور مساء يوم الأثنين، فأنه يوجد أكثر من ٤٧٠٠ أفرع من الجمعيات سواء الشركة العامة لتجارة الجملة، شركة النيل، الأهرام، الإسكندرية لافتا آلى أن كل المنافذ التابعة لوزارة التموين وتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك كل المنافذ الخاصة والمبادرات مثل أمان وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وكل المولات الخاصة والهيبرات كلها فلا يوجد نقص في سلعة السكر.



وطمأن رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر المواطنين ووزير التموين والقيادة السياسية بأنه لا يوجد نقص في سلعة السكر بأي منفذ، وتم أخذ الاحتياطات فهناك مخزون أستراتيجي من هذه السلعة يفيض إلى شهر أبريل.

موسم أستخلاص السكر من قصب السكر يبدأ في شهر ديسمبر

وتابع: أن بداية موسم أستخلاص السكر من قصب السكر في شهر ديسمبر، فهناك مخزون يكفي لشهر أبريل، ولدينا موسم سوف يبدأ في شهر ديسمبر بما لا يقل عن ٩٠٠ ألف طن من السكر، كما أن موسم بنجر السكر يبدأ من شهر ٣ وينتح فيما لا يقل عن ١.٨ مليون طن سكر.