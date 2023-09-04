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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. روسيا تتصدى لتوغل عسكري أوكراني داخل أراضيها

روسيا تتصدي لتوغل
روسيا تتصدي لتوغل عسكري أوكراني داخل أراضيها

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، إحباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمحاولة مخربين أوكرانيين لدخول منطقة سيفسكي.

وكتب بوجوماز عبر "تليجرام": "أحبطت قوات جهاز الأمن الفيدرالي في مقاطعة بريانسك ووحدات وزارة الدفاع في منطقة سيفسكي، محاولة لاختراق أراضي روسيا من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية".

وأضاف أنه “تم العثور في مكان الاشتباك على أسلحة وذخائر بينها أجنبية تركها المخربون”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوجوما، إن روسيا أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة للطاقة الحرارية في المنطقة الجنوبية.

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وأضاف بوجوماز، أنه “لم يصب أحد بأذى ولم تلحق أضرار بالمنشآت”، مشيرا إلي أن “طائرة أخرى بدون طيار تحطمت في أحد الحقول”.

بريانسك الأمن الفيدرالي الروسي

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