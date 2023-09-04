القومي لعلوم البحار: ظاهرة زبد البحر ليست جديدة وأسبابها طبيعية

أوضح الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن ظاهرة زبد البحر التي تظهر على شواطئ بورسعيد ليست ظاهرة جديدة ولها أسباب طبيعية، لافتا إلي أن هذه الظاهرة موجودة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية وهي عبارة عن رغوة البحر التي تنشأ نتيجة امتزاج المياه مع الهواء وتكوين الرغاوي.

وأضاف زكريا خلال مداخلة هاتفية بقناة دي ام سي، أن هذه الظاهرة الطبيعية تحدث نتيجة نشاط كائنات بحرية في المحيط، حيث يحدث تحلل مواد عضوية وأملاح ونباتات وطحالب في المياه البحرية مما يؤدي إلى إنتاج الرغاوي عند امتزاجها مع الهواء.

وأشار رئيس المعهد إلى أن هذه الظاهرة تحدث أيضًا في البحر الأحمر ولا تشكل أي ضرر على الناس. ولكن عندما تحتوي الرغوة على ألوان من الطحالب البنية والخضراء، قد تتسبب في تلوث البيئة وتؤثر على الأطفال والمناطق الساحلية.