أشرف صبحي: نعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ومصر لديها أبطال بكل الألعاب

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ومصر تمتلك العديد من الأبطال في جميع الألعاب.

جاء ذلك خلال افتتاحه مساء اليوم المبنى الاجتماعي وحمام السباحة الأوليمبي والغاطس والترفيهي بنادي جرين هيلز بمدينة الشروق بوجود رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وفى بداية جولته شاهد وزير الشباب والرياضة فيلمًا قصيرًا عن أعمال تطوير النادي والتي قام بها مجلس إدارة النادي خلال السنوات الماضية.

وأشاد وزير الرياضة بالطفرة الإنشائية الرياضية المتواجدة بالنادي، بالإضافة إلى تنوع الخدمات الاجتماعية المقدمة للأعضاء.

وأضاف صبحي أننا نعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ومصر تمتلك العديد من الأبطال الرياضيين في جميع الألعاب بالمنتخبات القومية بمختلف الألعاب.

وشدد صبحي على أهمية الدور الذي تلعبه الأندية في التنشئة الاجتماعية للأفراد داخل المجتمع المصري والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الأعمار السنية.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر في جميع المحافظات، موضحا أن البنية الرياضية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبفضل العلاقات المميزة لمصر على جميع الأصعدة جعلت كافة الاتحادات الرياضية الدولية والقارية تضع ثقتها الكبيرة في مصر نتيجة النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في تنظيمها كبرى البطولات خلال الفترات الماضية.

