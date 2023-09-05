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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات في حي شرق الإسكندرية

حملات لإزالة مخالفات
حملات لإزالة مخالفات البناء بالإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إن الحي شن حملة بمنطقة أبيس الأولى، تم خلالها إزالة تعد على أرض إصلاح زراعي على مساحة 700  متر عبارة عن أسوار بارتفاع 5 أمتار مجهزة لعمل هنجر، كما تم التحفظ على كمية من القضبان والسقالات الحديدية وألواح البنط وإيداعهم ديوان عام المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد حبيب، تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ الإزالات أولًا بأول، ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع، خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة، يتم شنها بصفة مستمرة، وفرض القانون، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.

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وشدد رئيس الحي على عدم ارتكاب أي مخالفات مرة أخرى؛ لعدم تعرضهم لتوقيع عقوبات مضاعفة مرة أخرى، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين.

جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي، والمهندس إسلام عودة رئيس وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، ومدير حماية الأراضي، ومدير جمعية الجمالية.

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