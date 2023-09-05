ماذا يحدث عند قراءة سورة يس قبل الفجر؟.. كثيرون لا يعرفون

تأتي سورة يس كأفضل السور التي يُستحب قراءتها ولها عظيم الفضل ، وقد وردت عدة روايات عن فضل قراءتها بعدد معين وفي أوقات بعينها ، ولعل منها يُطرح سؤال عن ماذا يحدث عند قراءة سورة يس قبل الفجر 7 مرات ؟ ، لأن معرفته تزيد الحرص على اغتنامها وجعلها وردًا يوميًا ، خاصة وقد كثرت في فضلها ومعجزاتها القصص، من هنا تنبع أهمية معرفة ماذا يحدث عند قراءة سورة يس قبل الفجر 7 مرات ؟ ، والوقوف على حقيقتها ، لعلها تكون أحد الكنوز فإذا عرفناها نكن من الفائزين في الدنيا والآخرة، لأن القرآن كلام الله تعالى ، وليس هناك أفضل من الدعاء به، ومنه سورة يس، التي هي قلب القرآن .

ماذا يحدث عند قراءة سورة يس قبل الفجر 7 مرات

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لم يرد عليه دليلٌ شرعي على أن قراءة سورة يس قبل الفجر 7 مرات أن لها فضل بعينه سواء بأنها تجعل الدعاء مُستجابًا، أو غيره ، وإنما من الأمور المُجربة عن مشايخنا.

وأوضح "جمعة"، في إجابته عن سؤال : ( ماذا يحدث عند قراءة سورة يس قبل الفجر 7 مرات ؟)، أن قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وإن لم يستجب الله تعالى للدعاء بعد قراءة سورة "يس" فلا يسخط الإنسان له قد حصل على ثواب القراءة.

وأشار إلى أن رواية "يس لما قرئت له" ليس حديثًا صحيحًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومعناه أي يقرأ الإنسان سورة يس فإنه يدعو بما شاء ويستجيب الله له، منوهًا بأنه تحدّث العديد من الناس عن تجاربهم مع قراءة هذه السّورة الكريمة، ومنها قراءتها لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.

وتابع: ولكن يجدر بالذّكر أنّ هذا الأمر من التجارب، فلا يصحّ نسبته إلى السنّة النبويّة، كما أنّ هذا الفضل يدخل في عموم فضل قراءة القرآن الكريم وجميع سوره، مشيرًا إلى أن في القرآن كلّه البركة والخير، وقد تتحقّق هذه الفضيلة بالتجربة عند بعض النّاس، وقد لا تتحقّق عند بعضهم الآخر، لأنّ السرّ يكمن في صدق الإنسان وتوكّله على الله وإخلاصه عند دعائه واللّجوء إليه.

فضل قراءة سورة يس قبل الفجر

ورد عن حكم قراءة سورة يس يوميا ، أنه يتّفق أهل العلم على أنّ القرآن الكريم بكلّ سوره وآياته محضُ خير وبركة، وسورة يس من السور التي رُوي بشأنها روايات كثيرة، وجاء في بعض الروايات أنّ قراءة سورة يس سبب في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وما ذلك على الله بعزيز، كما أن من فضل قراءة سورة يس يوميا ما ورد عن جندب -رضي الله عنه- قال: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَن قرَأ يس في ليلةٍ ابتغاءَ وجهِ اللهِ غُفِر له».

فضل سورة يس

ورد فضل سورة يس واسرارها ، أن من أراد أن يقضي الله حاجته فعليه ان يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين صلاة الحاجة، إلا أن هناك أمر آخر وهو سورة يس، حيث علمنا أهل الله أن سورة يس فيها سر لما قرئت له، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نجرب مع الله، فنقرأ القرآن كله تقربًا للمولى عز وجل.

وورد فيها أن سورة يس فيها تفريجًا للهموم وقضاءً للحوائج وشفاءً للأمراض ورحمة للأموات وأسرار عظيمة، ولكن لها خصوصية عن باقي سور القرآن الكريم، فالزام يس بيقينك بالإخلاص يعطيك المولى عز وجل ما تحتاجه.

وردت في فضل سورة يس عدّة أحاديث ضعيفة وغريبة، ومنها: قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (اقرَؤوا يس علَى موتاكُم)، و قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن قرأَ يس في ليلةٍ أصبحَ مغفورًا لَه). قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَنْ قرأَ ( يس ) في ليلةٍ ابْتِغَاءَ وجْهِ اللهِ ؛ غُفِرَ لهُ)، وتجدر الإشارة إلى أنّه على الرغم من عدم ثبوت أحاديث في فضائل سورة يس عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، إلّا أنّ بعض ما ورد منها موقوف عند الصحابة -رضوان الله عليهم- وبسَنَد حَسَن، بالإضافة إلى أنّ بعضها الآخر مأخوذ عن تجارب بعض الصالحين، ومِمّا لا شَكّ فيه أنّ كتاب الله -تعالى- يحمل الكثير من الفَضل والبركات.

أسرار سورة يس

ورد بسورة يس سبع آيات جاء بآخرها كلمة «مبين»، وهناك أربع طرق للدعاء بهذه السورة لقضاء الحوائج، وأول تلك الطرق الأربع هي قراءة السورة كاملة ثم الدعاء بعدها، والثانية أن يردد قارئها الآيات السبع التي ورد بها كلمة «مبين» سبع مرات، والقول الثالث هو ترديد كلمة «مبين» فقط عند قراءتها، والقول الرابع بالدعاء عند الوصول للآية التي ورد بها كلمة «مبين».