ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

حذر الإعلامي أحمد شوبير، من إمكانية رحيل المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى صفوف بشكتاش التركي خلال الصيف الحالي.

وقال شوبير ، في برنامجه الإذاعي مع شوبير: " الصحف التركية ذكرت أن نادي بشكتاش التركي يريد التعاقد مع أليو ديانج والأهلي يشترط الحصول على مبلغ مالي كبير".

وأضاف: " لا أصدق التقارير التركية بنسبة كبيرة، ولكن أنا ضد رحيل أليو ديانج عن الأهلي تماما، لأن رحيل حمدي فتحي من الأهلي مش قليل".

وأضاف: " رحيل أليو ديانج وحمدي فتحي في موسم واحد أمر صعب على الرغم من التعاقد مع إمام عاشور، وأعتقد أن ديانج جدد عقده مؤخرا مع الأهلي".

واختتم: " بقاء ديانج في الأهلي أمر مهم، والفريق لا يتحمل ضربتان برحيل ديانج وحمدي فتحي".

يذكر أن حمدي فتحي انضم لصفوف الوكرة القطري خلال الصيف الحالي، في صفقة انتقال نهائي.