وزيرة الهجرة تستقبل سفير نيبال لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

استقبلت السفيرة سها جندي، السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال، للتباحث حول عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات، لتحقيق الفائدة للبلدين.

جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد الوزير لشئون الجاليات، وسارة مأمون، معاون الوزيرة للمشروعات والمؤتمرات، وسلمى عبد الناصر، معاون الوزير للتعاون الدولي.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن مصر ونيبال تربطهما علاقات التعاون البناء والمثمر، مشيرة إلى أهمية اللقاء الذي يأتي بمقر الوزارة بالحيّ الحكومي، حيث استعرضت الإنجاز التاريخي في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وما تعكسه من قدرة الدولة المصرية على التحدي وإنجاز المهام الصعبة في وقت قياسي.

من ناحيته، أشار السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال لدى القاهرة، إلى أن سطور التاريخ تحفل بعلاقات ممتدة مع الدولة المصرية، منذ عشرات السنين، مثمنًا تلك العلاقات الوثيقة.

وأوضح أن مصر هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي لها سفارة في نيبال، وتشاركا العديد من المواقف، خصوصا كدول مؤسسة لمنظمة دول عدم الانحياز أو غيرها من الأحداث التاريخية التي جمعت الدولتين، وكذلك التعاون بين الدولتين في العديد من الملفات السياسية والتعليمية وغيرها.

في السياق ذاته، أشارت وزيرة الهجرة إلى آفاق التعاون بين مصر ونيبال في القطاع الصحي والسياحي والثقافي.

وأوضحت أن مصر تفتح أبوابها للجميع، ولدينا مقاصد سياحية لا مثيل لها في العالم، في جميع أنحاء مصر، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي هناك إثراء لمثل هذه العلاقات، سواء في المجال الثقافي أو التعليمي، مؤكدة أن لقاء اليوم يعكس مدى المحبة والتعاون لصالح شعبينا.

وقالت السفيرة سها جندي إن مصر ونيبال تعدان من أبرز دول المقاصد السياحية وسوق جديد للتعاون فيما بينهما، موضحة أن البطلة المصرية "منال رستم" نجحت في الوصول لقمة جبال إيفرست الشهيرة في نيبال، كما تستقبل مصر سنويًا الكثير من السائحين النيباليين.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنها ستحرص على طرح مسألة تأشيرة الدخول الرقمية على جهات الاختصاص، للنظر في إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستقبال النبياليين بالفيزا المرقمنة E-visa، أثناء اعتزامهم زيارة مصر؛ حيث تقدم دولة نيبال نفس التيسيرات للمصريين الزائرين.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الأزهر الشريف يقوم بدور رائد في دعم القوى الناعمة المصرية حول العالم، حيث يقوم برسالة سامية في استقبال الطلاب من مختلف أنحاء العالم، وكان لدينا مبادرة "مصر بداية الطريق"، والتي تعنى بتسليط الضوء على أبرز الرموز التي تخرجت في الجامعات المصرية.

وأكدت أن هذا التعاون مع بلدان الهجرة يخدم الجانب الإيجابي لموضوعات الهجرة من أجل التنمية التي نحرص على تعزيزها مع مختلف الأطراف

بدروه، ثمن السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال لدى القاهرة، حسن تعامل الشعب المصري مع أبناء نيبال من الطلاب الدارسين في مصر، سواء في الأزهر، أو الدارسين لغيرها من التخصصات التي يدرسها الطلاب في مصر، موضحًا أن هناك العديد من الطلبة النيباليين يدرسون في مصر سواء من خلال منح دراسية، أو على نفقتهم الخاصة.

وقال سفير نيبال لدى مصر، إنه على مدار عام كامل سعد بالعمل في مصر، وما تمثله من حضارة وتاريخ ضارب في عمق الزمن، مؤكدًا أن هناك تسهيلات للمصريين لزيارة نيبال، ونحن ممتنون أيضا لما تقدمه مصر لأبناء نيبال لزيارة مصر، والدعم التعليمي والتعاون الثقافي واستضافة أولادنا.

وأضاف: "كل شيء في مصر يرحب بنا، وهذا أمر ليس بغريب على مصر، ونحن نشجع السياح النيباليين لزيارة مصر".

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك طفرة في مصر مؤخرا في قطاع السياحة والاستثمار والبنية التحتية، لافتة إلى أن هناك مصريين كثيرين يحرصون على زيارة نيبال ومعرفة أبرز معالمها السياحية والتاريخية.

وأشادت بحسن تعامل المواطنين في دول آسيا، وأخلاق المعاملات في كل مكان، ما يجعل الزائرين بمأمن أثناء رحلاتهم، موضحة أن هناك شباب كثير يحرصون على اكتشاف أماكن ودول جديدة، وهناك مؤثرون مصريون كُثر عبر منصات التواصل الاجتماعي حريصون على الحديث عن نيبال وجمالها.

وتابع السفير أن مصر ونيبال يتشاركان الكثير من العادات والتقاليد، ولذلك يمكن الاستفادة من هذه القواسم، وهناك مصريون في بنجلاديش ونيبال وغيرهم، يشعرون كأنهم في بلدهم الثاني، مشيرًا إلى التنسيقات الجارية لزيارة وفد وزاري نيبالي لمصر، لبحث التعاون في القطاع الصحي، في إطار اعتزام وزير صحة نيبال ترؤس وفد كبير للمشاركة في المؤتمر الصحي الذي تنظمه وزارة الصحة في مصر خلال الأسبوع المقبل.

وفي ختام اللقاء، أشادت وزيرة الهجرة بجهود السفيرة نها الجبالي، سفيرة مصر لدى نيبال، وما تقدمه من خدمات متميزة ودورها في تعزيز العلاقات المصرية النيبالية، مؤكدة أن سفراءنا بالخارج يحرصون على مصالح المصريين بالخارج أيضًا، وهناك تعاون وتنسيق مستمر لخدمة المصريين حول العالم، كما أهدت السفيرة درع الوزارة لسعادة السفير سوشيال لامسال، تقديرا لجهوده في دعم العلاقات.

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