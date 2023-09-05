عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الهجرة تستقبل سفير نيبال لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

صدى البلد

استقبلت السفيرة سها جندي، السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال، للتباحث حول عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات، لتحقيق الفائدة للبلدين. 

جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد الوزير لشئون الجاليات، وسارة مأمون، معاون الوزيرة للمشروعات والمؤتمرات، وسلمى عبد الناصر، معاون الوزير للتعاون الدولي.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن مصر ونيبال تربطهما علاقات التعاون البناء والمثمر، مشيرة إلى أهمية اللقاء الذي يأتي بمقر الوزارة بالحيّ الحكومي، حيث استعرضت الإنجاز التاريخي في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وما تعكسه من قدرة الدولة المصرية على التحدي وإنجاز المهام الصعبة في وقت قياسي.

من ناحيته، أشار السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال لدى القاهرة، إلى أن سطور التاريخ تحفل بعلاقات ممتدة مع الدولة المصرية، منذ عشرات السنين، مثمنًا تلك العلاقات الوثيقة.

وأوضح أن مصر هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي لها سفارة في نيبال، وتشاركا العديد من المواقف، خصوصا كدول مؤسسة لمنظمة دول عدم الانحياز أو غيرها من الأحداث التاريخية التي جمعت الدولتين، وكذلك التعاون بين الدولتين في العديد من الملفات السياسية والتعليمية وغيرها.

في السياق ذاته، أشارت وزيرة الهجرة إلى آفاق التعاون بين مصر ونيبال في القطاع الصحي والسياحي والثقافي. 

وأوضحت أن مصر تفتح أبوابها للجميع، ولدينا مقاصد سياحية لا مثيل لها في العالم، في جميع أنحاء مصر، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي هناك إثراء لمثل هذه العلاقات، سواء في المجال الثقافي أو التعليمي، مؤكدة أن لقاء اليوم يعكس مدى المحبة والتعاون لصالح شعبينا.

وقالت السفيرة سها جندي إن مصر ونيبال تعدان من أبرز دول المقاصد السياحية وسوق جديد للتعاون فيما بينهما، موضحة أن البطلة المصرية "منال رستم" نجحت في الوصول لقمة جبال إيفرست الشهيرة في نيبال،  كما تستقبل مصر سنويًا الكثير من السائحين النيباليين.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنها ستحرص على طرح مسألة تأشيرة الدخول الرقمية على جهات الاختصاص، للنظر في إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستقبال النبياليين بالفيزا المرقمنة E-visa، أثناء اعتزامهم زيارة مصر؛ حيث تقدم دولة نيبال نفس التيسيرات للمصريين الزائرين.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الأزهر الشريف يقوم بدور رائد في دعم القوى الناعمة المصرية حول العالم، حيث يقوم برسالة سامية في استقبال الطلاب من مختلف أنحاء العالم، وكان لدينا مبادرة "مصر بداية الطريق"، والتي تعنى بتسليط الضوء على أبرز الرموز التي تخرجت في الجامعات المصرية.

وأكدت أن هذا التعاون مع بلدان الهجرة يخدم الجانب الإيجابي لموضوعات الهجرة من أجل التنمية التي نحرص على تعزيزها مع مختلف الأطراف

بدروه، ثمن السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال لدى القاهرة، حسن تعامل الشعب المصري مع أبناء نيبال من الطلاب الدارسين في مصر، سواء في الأزهر،  أو الدارسين لغيرها من التخصصات التي يدرسها الطلاب في مصر، موضحًا أن هناك العديد من الطلبة النيباليين يدرسون في مصر سواء من خلال منح دراسية،  أو على نفقتهم الخاصة.

وقال سفير نيبال لدى مصر، إنه على مدار عام كامل سعد بالعمل في مصر، وما تمثله من حضارة وتاريخ ضارب في عمق الزمن، مؤكدًا أن هناك تسهيلات للمصريين لزيارة نيبال، ونحن ممتنون أيضا لما تقدمه مصر لأبناء نيبال لزيارة مصر، والدعم التعليمي والتعاون الثقافي واستضافة أولادنا.

وأضاف: "كل شيء في مصر يرحب بنا، وهذا أمر ليس بغريب على مصر، ونحن نشجع السياح النيباليين لزيارة مصر".

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك طفرة في مصر مؤخرا في قطاع السياحة والاستثمار والبنية التحتية، لافتة إلى أن هناك مصريين كثيرين يحرصون على زيارة نيبال ومعرفة أبرز معالمها السياحية والتاريخية.

وأشادت بحسن تعامل المواطنين في دول آسيا، وأخلاق المعاملات في كل مكان، ما يجعل الزائرين بمأمن أثناء رحلاتهم،  موضحة أن هناك شباب كثير يحرصون على اكتشاف أماكن ودول جديدة، وهناك مؤثرون مصريون كُثر عبر منصات التواصل الاجتماعي حريصون على الحديث عن نيبال وجمالها.

وتابع السفير أن مصر ونيبال يتشاركان الكثير من العادات والتقاليد، ولذلك يمكن الاستفادة من هذه القواسم، وهناك مصريون في بنجلاديش ونيبال وغيرهم، يشعرون كأنهم في بلدهم الثاني، مشيرًا إلى التنسيقات الجارية لزيارة وفد وزاري نيبالي لمصر، لبحث التعاون في القطاع الصحي، في إطار اعتزام وزير صحة نيبال ترؤس وفد كبير للمشاركة في المؤتمر الصحي الذي تنظمه وزارة الصحة في مصر خلال الأسبوع المقبل.

وفي ختام اللقاء، أشادت وزيرة الهجرة بجهود السفيرة نها الجبالي، سفيرة مصر لدى  نيبال، وما تقدمه من خدمات متميزة ودورها في تعزيز العلاقات المصرية النيبالية، مؤكدة أن سفراءنا بالخارج يحرصون على مصالح المصريين بالخارج أيضًا، وهناك تعاون وتنسيق مستمر لخدمة المصريين حول العالم، كما أهدت السفيرة درع الوزارة لسعادة السفير سوشيال لامسال، تقديرا لجهوده في دعم العلاقات.

345e2807-2d1a-459c-bafa-e24f04732fea
345e2807-2d1a-459c-bafa-e24f04732fea
9ea005d8-897b-4d40-b70d-3a2bf9a7c023
9ea005d8-897b-4d40-b70d-3a2bf9a7c023
2f03c6b3-8f22-45fd-80b1-0a886461b1a9
2f03c6b3-8f22-45fd-80b1-0a886461b1a9
66506d8f-fe28-4fd4-93af-680ab854c64f
66506d8f-fe28-4fd4-93af-680ab854c64f
d558fb93-2036-4ed1-8392-1525ff048388
d558fb93-2036-4ed1-8392-1525ff048388
27243a93-b0ca-4e8a-b276-e5b46e46faa3
27243a93-b0ca-4e8a-b276-e5b46e46faa3
d902d6ca-f158-4d33-bc18-a1a5ca7855a8
d902d6ca-f158-4d33-bc18-a1a5ca7855a8
35cc7019-b89b-40f4-94f7-d4fdd4e97117
35cc7019-b89b-40f4-94f7-d4fdd4e97117
e55715db-1be5-4f86-841e-67f600ef7d06
e55715db-1be5-4f86-841e-67f600ef7d06
a7c0c7cc-0906-4fc5-a12f-189691d6bb10
a7c0c7cc-0906-4fc5-a12f-189691d6bb10
7bd42645-f8c6-49ad-92c5-69142cf42352
7bd42645-f8c6-49ad-92c5-69142cf42352
a976c04f-ae81-4e61-b28a-40bc3d21094f
a976c04f-ae81-4e61-b28a-40bc3d21094f
345e2807-2d1a-459c-bafa-e24f04732fea
345e2807-2d1a-459c-bafa-e24f04732fea
9ea005d8-897b-4d40-b70d-3a2bf9a7c023
9ea005d8-897b-4d40-b70d-3a2bf9a7c023
2f03c6b3-8f22-45fd-80b1-0a886461b1a9
2f03c6b3-8f22-45fd-80b1-0a886461b1a9
66506d8f-fe28-4fd4-93af-680ab854c64f
66506d8f-fe28-4fd4-93af-680ab854c64f
d558fb93-2036-4ed1-8392-1525ff048388
d558fb93-2036-4ed1-8392-1525ff048388
27243a93-b0ca-4e8a-b276-e5b46e46faa3
27243a93-b0ca-4e8a-b276-e5b46e46faa3
d902d6ca-f158-4d33-bc18-a1a5ca7855a8
d902d6ca-f158-4d33-bc18-a1a5ca7855a8
35cc7019-b89b-40f4-94f7-d4fdd4e97117
35cc7019-b89b-40f4-94f7-d4fdd4e97117
e55715db-1be5-4f86-841e-67f600ef7d06
e55715db-1be5-4f86-841e-67f600ef7d06
a7c0c7cc-0906-4fc5-a12f-189691d6bb10
a7c0c7cc-0906-4fc5-a12f-189691d6bb10
7bd42645-f8c6-49ad-92c5-69142cf42352
7bd42645-f8c6-49ad-92c5-69142cf42352
a976c04f-ae81-4e61-b28a-40bc3d21094f
a976c04f-ae81-4e61-b28a-40bc3d21094f

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

الأهلي يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

رقم ضخم.. الكشف عن خسائر شرق أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ

تايوان تستعد لاستلام الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية

رقم خرافي.. اتحاد جدة يرفض الاستسلام في صفقة صلاح

رئيس الحركة الوطنية يكشف أسباب دعم الحزب لـ السيسى فى انتخابات الرئاسية

حكم قراءة الحائض للقرآن من المصحف والموبايل.. اعرف آراء الفقهاء

الكشف رد فعل أمريكا حال انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمة أفريقية تلقي شنطة دولارات على العريس يوم الزفاف

بملابس جريئة.. شاهد رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث ظهور

تحمى نفسك من 15 مشكلة صحية عند تناول الفلفل باستمرار .. اكتشفها

بسبب لونه..سارة سلامة تثير الجدل بفستانها| شاهد

فيديو

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

فيديوهات مخلة.. ليلة سقوط صيدلي مدينة نصر.. تفاصيل بالفيديو

غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ