عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة السيسي في المؤتمر العالمي للصحة كشفت خطورة الزيادة السكانية

عبده أبوعايشه، عضو
عبده أبوعايشه، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عبده ابوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي  للصحة والسكان والتنمية، كشفت حجم وخطورة الزيادة السكانية والتنبيه لها بكل وضوح، كما شهدت إطلاق استراتيجية السكان وهو تكليل لجهود الدولة في مواجهتها في الحاضر والمستقبل.

ونوه النائب عبده أبو عايشه فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الرئيس السيسي وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية، في ظل تهديدها لقدرة الدولة على النمو، وحرص على تعزيز مبدأ الحق في الحياة من خلال السعي الدؤوب لتحسين مستوى معيشة المصريين بكافة ربوع مصر وصولا للريف المصري. 

ولفت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر على هامش أعمال المؤتمر، وهو ما يؤكد على تعامل مصر مع هذه القضية من منظور شامل وفق توجيهات الرئيس السيسي.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما أكده الرئيس السيسي، إن الإنجاب حرية كاملة صحيح، لكن إذا لم تنظم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة، ولا أوافق أن يكون هناك حرية مطلقة فى الإنجاب لناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدي، لأن الدولة في النهاية تدفع الثمن. مشيرا في كلمته، إلى تجربة الأتراك والصينين في تحقيق انضباط النمو السكاني.

واختتم  ابو عايشه بالقول، ان المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية في مصر، خطوة هامة لتعزيز جهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة السكانية وتأكيد على دور مصر العالمي والبارز في هذه القضية واستعراض تجربتها. 

عبده ابوعايشه مجلس الشيوخ الرئيس السيسي الزيادة السكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

الأهلي يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

رقم ضخم.. الكشف عن خسائر شرق أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ

تايوان تستعد لاستلام الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية

رقم خرافي.. اتحاد جدة يرفض الاستسلام في صفقة صلاح

رئيس الحركة الوطنية يكشف أسباب دعم الحزب لـ السيسى فى انتخابات الرئاسية

حكم قراءة الحائض للقرآن من المصحف والموبايل.. اعرف آراء الفقهاء

الكشف رد فعل أمريكا حال انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمة أفريقية تلقي شنطة دولارات على العريس يوم الزفاف

بملابس جريئة.. شاهد رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث ظهور

تحمى نفسك من 15 مشكلة صحية عند تناول الفلفل باستمرار .. اكتشفها

بسبب لونه..سارة سلامة تثير الجدل بفستانها| شاهد

فيديو

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

فيديوهات مخلة.. ليلة سقوط صيدلي مدينة نصر.. تفاصيل بالفيديو

غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ