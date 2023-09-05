برلماني: كلمة السيسي في المؤتمر العالمي للصحة كشفت خطورة الزيادة السكانية

أكد النائب عبده ابوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، كشفت حجم وخطورة الزيادة السكانية والتنبيه لها بكل وضوح، كما شهدت إطلاق استراتيجية السكان وهو تكليل لجهود الدولة في مواجهتها في الحاضر والمستقبل.

ونوه النائب عبده أبو عايشه فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الرئيس السيسي وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية، في ظل تهديدها لقدرة الدولة على النمو، وحرص على تعزيز مبدأ الحق في الحياة من خلال السعي الدؤوب لتحسين مستوى معيشة المصريين بكافة ربوع مصر وصولا للريف المصري.

ولفت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر على هامش أعمال المؤتمر، وهو ما يؤكد على تعامل مصر مع هذه القضية من منظور شامل وفق توجيهات الرئيس السيسي.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما أكده الرئيس السيسي، إن الإنجاب حرية كاملة صحيح، لكن إذا لم تنظم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة، ولا أوافق أن يكون هناك حرية مطلقة فى الإنجاب لناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدي، لأن الدولة في النهاية تدفع الثمن. مشيرا في كلمته، إلى تجربة الأتراك والصينين في تحقيق انضباط النمو السكاني.



واختتم ابو عايشه بالقول، ان المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية في مصر، خطوة هامة لتعزيز جهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة السكانية وتأكيد على دور مصر العالمي والبارز في هذه القضية واستعراض تجربتها.