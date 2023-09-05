مهيب عبد الهادي يزف خبراً ساراً لمتابعيه

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، عودته مجددًا للظهور في برنامجه "اللعيب" المذاع على قناة mbc مصر بعد ايقافه خلال الفترة الماضية.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه بموقع في بوك: "اللعيب بداية الموسم الجديد وحشتوني ❤️"

وعلي جانب اخر ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، موعد مباراة المارد الأحمر ضد نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر اقامتها ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، حيث تقام مساء يوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي المصري ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.