نظمت ٱمانة حزب مستقبل وطن للمشروعات برئاسة ٱشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالفيوم بالتعاون مع ٱمانة المشروعات ببندر ٱول برئاسة ٱية العربي ندوة لتفعيل خطاب النوايا الموقع بين بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحزب مستقبل وطن وذلك بمقر بندر ٱول الفيوم.

وبحضور ٱمين مساعد المحافظة مني عابد ومصطفى حسني ٱمين بندر ٱول ووجدي نصيف ٱمين مساعد بندر ٱول وٱعضاء هيئة مكتب بندر ٱول ، وتم خلال الندوة إستعراض بنود خطاب النوايا وٱليات التفعيل بالتنسيق بين الٱمانات النوعية وٱمانه المشروعات بالمحافظه .

وٱوضح درويش أهمية العمل الميداني والتواصل مع الأهالي والمواطنين لدعم دور الدولة والتعريف بالخدمات التي يقدمها الجهاز مشيرا الى الإمتيازات التي ٱقرها قانون تنميه المشروعات رقم 52 لسنه 2020 للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهية الصغر كما ٱكد على ٱهمية توفيق أوضاع مشروعات القطاع الغير رسمي للإستفادة من إمتيازات القانون.

فيما ٱشارت ٱمين مساعد المحافظة الى أن حزب مستقبل وطن يولي المشروعات الصغيرة إهتمامًا خاصًا، وذلك لدورها في خلق فرص عمل لائقة ومستقرة بين صفوف الشباب والخريجين، مشيرًة إلى أن الحزب ينسق مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ ندوات ودورات تدريبية لتعريف المواطنين بالمزايا والتسهيلات التى يمنحها الجهاز لرواد الأعمال، بموجب قانون تنمية المشروعات.

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