أحمد حسن: إمام عاشور سيرتدي قميص رقم 22

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، عن أن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، سيرتدي القميص رقم 22، بعد انضمامه رسميًا إلى القلعة الحمراء.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي فيسبوك، "إمام عاشور يظهر بالقميص رقم 22 مع الأهلي".

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم فى أولى مبارياته الودية مع فريق ألوميني السلوفيني استعدادا للموسم الجديد، ضمن تحضيرات الفريق للموسم المقبل، خلال معسكره بالنمسا.

ويغيب عن الأهلي في المباراة الودية اليوم الثلاثاء، 10 لاعبين دوليين، بسبب انضمامهم لمنتخب بلادهم، ضمن الأجندة الدولية التي تبدأ بشكل رسمي غدا.