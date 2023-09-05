إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في الأغوار وتصفية المنفذ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة أحد مجنديه جراء وقوع عملية إطلاق نار قرب مفرق أرجمان، في الأغوار.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه تم إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة خلال تبادل لإطلاق النار مع منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار، وتم تصفية المنفذ.

وفي التفاصيل، ذكرت قناة كان العبرية أن فلسطيني وصل إلى كشك للمستوطنين، وأطلق 3 رصاصات من مسدس في الهواء ولاذ بالفرار، وبعد مطاردته في قرية الزبيدات وقع تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة وتصفية المنفذ.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك صلة بين الهجوم الذي وقع في غور الأردن، والذي أصيب فيه جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، وإطلاق النار الذي وقع في وقت سابق على مطعم في المنطقة.

وأفيد أيضا أن الجيش الإسرائيلي والقوات الخاصة أجروا عمليات بحث عن المشتبه به الذي أطلق النار على المطعم، وأنه أطلق النار عليهم بعد مواجهته بالقرب من مفترق أرجمان.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية فأن قوات جيش الاحتلال تجري مسح للبحث عن مشتبه بهم آخرين في المنطقة.