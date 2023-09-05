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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة سلامة الغذاء تكشف الطرق الصحيحة لتخزين وشراء البيض.. فيديو

البيض
البيض

شددت الدكتور شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين علي مسامية قشرة البيضة، مستنكرة التعامل الناس مع قشرتها على أنها صلبة غير نافذة، وهذا غير صحيح، فممكن أن يصل إليها جراثيم نتيجة التخزين الخاطئ أو غسل البيض قبل حفظه في الثلاجة.

 

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور، اليوم، عبر فضائية etc أن الطريقة الصحيحة لحفظ البيض هي مسحه بفوطه بها القليل من الخل، مشددة على خطورة غسل البيض لأن المخزون المكروبي المتواجد على البشرة ينفذ بشكل مباشر إلى داخل البيضة عن طريق مسام قشرتها، مما يزيد عدد الميكروبات داخل البيضة.


وأكدت خطورة استخدام الأواني المصنوعة من الالمونيوم في سلق البيض باعتبار أنها صلبة، مؤكدة أن الألمونيوم خطر بشكل عام على الصحة، وأن أفضل الأواني في الاستخدام والأكثر للحفاظ على الصحة هي الأواني المصنوعة من الاستانلس.

 

وأضافت أن الأواني المصنوعة من التافلون أو السيراميك أو الجرانيت أو التيفال يجب تغييرها كل 6 أشهر، حتى لو لم يتم تقشير الطبقة السطحية منها، لأنه ليحدث تغيرات كيميائية في الطبقة المبطنة وتشكل خطورة علي الصحة .


 

وأشارت إلى عدم حفظ البيض في باب الثلاجة، أو على رخامة المطبخ لأننا بذلك نعرضه لتذبذب في درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلي فساده، واختيار أماكن لشراء البيض الجيد كالهايبر أو المجمعات، والابتعاد عن شرائه من أماكن يكون معرض فيها للأتربة أو عوادم السيارات والتلوث، ولدرجات الحرارة.
 

البيض الدكتور شيرين زكي لجنة سلامة الغذاء الإعلامية إنجي أنور الميكروبات

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