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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء رشوان: القضية السكانية موجودة بقوة في الحوار الوطني .. فيديو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ القضية السكانية موجودة بقوة في الحوار الوطني ونوقشت، ولكن لم يتبلور عنها اللجنة الخاصة حتى الآن، أما قضية الصحة، فقد شهدت رفع توصيات بخصوصها للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من لجنة الصحة حول قضية واحدة وهي التأمين الصحي الشامل.

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وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يرأسها الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفته لأنه الجهة الممولة، ومنذ 3 أيام، أعلن على نحو واضح أن الرئيس السيسي أرسل توصيات الحوار الوطني إلى هيئة التأمين الصحي الشامل وطلب على نحو عاجل دراستها والرد على إمكانية تطبيقها.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: "كان لدينا توصيات مهمة مثل التعجيل في تطبيق التأمين الصحي على محافظات المرحلة الثانية، ووزير الصحة قال إن ذلك سيحدث، كما كانت من توصيات الحوار الوطني إدخال بعض الفئات الجديدة التي لم تدخل التأمين الصحي وهذا الأمر سيدرس، كما سيتم تغطية أمراض أخرى لم يتم تغطيتها في التأمين الصحي الشامل".

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