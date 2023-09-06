8 علامات تظهر على القدم.. تعرف على أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول

قدّم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول.

8 علامات تظهر على القدمين..

ألم القدمين

يجب الانتباه جيدًا لصحة القدمين، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر على الأطراف السفلية، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

أعراض ارتفاع الكوليسترول والضغط على القدمين

تأثير ارتفاع الكوليسترول على القدمين

- إذا كنت تتعرض للشد العضلي أثناء النوم، فهناك احتمال أن تكون مصابًا باعتلال الشرايين المحيطية، وهو مرض ينتج عن ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

- عندما يعيق الكوليسترول المترسب في الجدران الداخلية للأوعية الدموية الطرفية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأرجل، تنخفض درجة حرارة الأطراف السفلية، مما يسبب برودة القدمين.

- إذا كان الشد العضلي أثناء النوم مصحوبًا بتقرحات لا تلتئم في القدمين، فهذا دليل على أن الكوليسترول المرتفع تسبب في اعتلال الشرايين المحيطية.

- انخفاض التروية الدموية الواصلة للقدمين لا يتسبب فقط في برودتهما، بل يؤدي أيضًا إلى تغير لونهما إلى الأزرق أو البنفسجي.

- إذا وجدت جلد القدمين لامعًا أو مشدودًا، فهذا مؤشر على ارتفاع الكوليسترول بالدم، خاصةً إذا كنت تعاني أيضًا من بطء نمو الأظافر.

تأثير ارتفاع ضغط الدم على القدمين

تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم على القدمين، عندما يتسبب في ضيق أو تلف الأوعية الدموية الموجودة في الجزء السفلي من الجسم، مما يقلل من تدفق الدم المؤكسد إليهما.

وتشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم على القدمين:

- ألم في الساقين والقدمين، يزداد حدة عند المشي.

- تغير لون القدمين إلى الأزرق أو البنفسجي.

- برودة القدمين.

- تورم القدمين.

- تساقط شعر الساقين.