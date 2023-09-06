استشاري أنف وأذن يكشف أعراض صداع الجيوب الأنفية وكيفية تشخيصه

أكد الدكتور خالد سليم، استشاري الأنف و الأذن و الحنجرة بمستشفيات جامعة حلوان، أن صداع الجيوب الأنفية له شكل محدد، و يطلق عليه صداع أو ألام وجه.

وأوضح "سليم"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن سبب الصداع يشخص كـ جيوب أنفية إذا كان مصاحب له التهاب بالجيوب الأنفية.

أعراضه و كيفية تشخيصه

وأضاف "سليم"، أن صداع الجيوب الأنفية يجب أن يصاحبه انسداد أو إفرازات بالأنف أو صعوبة بالتنفس، منوها إلى أن التشخيص يتم بواسطة المناظير و الأشعة المقطعية.

وتابع، أن التقلبات الجوية تتسبب بحساسية للأنف أكثر من التسبب بجيوب أنفية، و يمكن أن تسبب صداع أيضا.