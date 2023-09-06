دفعة صيدلة أزهر أسيوط تحتفل بتخرجها .. ورواد السوشيال: شكلكم يفرح القلب|شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لطلاب كلية صيدلية أزهر بجامعة أسيوط خلال حفل تخرجهم، وأثار مقطع الفيديو إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حيث ظهر الطلاب وهم ينشدون أنشودة خاصة بهم بملابس محتشمة وبدون رقص كما هو منتشر حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت ردود أفعال السوشيال ميديا علي الفيديو بالإعجاب والتأييد لهذا الشكل من حفلات التخرج الذي تليق بالأزهر الشريف وجاءت بعض التعليقات كالآتي :

شكلكم يفرح القلب، مش لازم الاحتفال يكون برقص، أتمني أشوف ولادي زيكم، والله أحلى حفلة تخرج شوفناها في حياتنا، يسلم اللي رباكم .