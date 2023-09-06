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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب بن غفير.. مسئولون إسرائيليون يحذرون: المنطقة ستحترق

بن غفير
بن غفير

حذَّر مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية ومؤسسات أمنية من انفجار بالمنطقة بسبب إجراءات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تجاه الأسرى الفلسطينيين، حسبما ذكرت "القناة 12" العبرية.

ووفقًا لما نقلته "القناة 12" العبرية، قال مسئولون في وزارة الدفاع: "بيد طفاية حريق وبالأخرى قاذف لهب، المنطقة ستحترق".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أوعز إلى مصلحة سجون الاحتلال ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تلقت مصلحة السجون رسالة من بن غفير، يُطالبها فيها بتنفيذ القرار.

يأتي ذلك رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى وجود مثل هذا القرار الذي قال إنه سيتخذ بعد عقد جلسة خاصة للكابنيت بهذا الشأن، ورغم أن مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو أوعز بعدم تنفيذ الأمر لجهات الاختصاص ومنها مصلحة السجون.

وقالت الصحيفة العبرية إن "بن غفير" أكد خلال رسالته أنه هو الوزير المسئول، لذلك يجب أن تنفذ قراراته، مشيرة إلى أن مفوضة مسلحة سجون الاحتلال ستعقد جلسة تقييم قبل بدء تنفيذ القرار.

الدفاع الإسرائيلية انفجار المنطقة الأسرى الفلسطينيين الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير

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