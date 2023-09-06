مصرع سائق في حادث سقوط سيارة سوزوكي بمصرف بالشرقية

لقي سائق مصرعه إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي في مصرف بهنيا دائرة مركز ديرب نجم وتم نقل انتشال السيارة والجثة ونقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفي ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم بإستقبال "محمد ف م ع" 35 سنة سائق مقيم مركز ميت غمر "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرعه إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي في مصرف بهنيا دائرة مركز ديرب نجم وتم نقل انتشال السيارة والجثة ونقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفي ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة