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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مرتضى منصور وحسن
مرتضى منصور وحسن شحاته

أكد الكابتن فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن عضوية الكابتن حسن شحاتة لاعب الزمالك ومنتخب مصر، لن تحذف أو تلغى من نادي الزمالك.

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فاروق جعفر: على جميع نجوم الزمالك محو أي خلافات والتركيز على مصلحة النادي

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الأهلي خير مثال| فاروق جعفر يتحدث عن رئيس نادي الزمالك الجديد

وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن ما ينشر بشأن إلغاء عضوية حسن شحاتة من قبل المستشار مرتضى منصور، أمر غير صحيح، موضحًا أن هذا الأمر على مسئوليته الشخصية.

رسالة إلى حسن شحاتة

ولفت إلي أن هناك موقف يريد الحديث عنه وهو قيام أحمد مرتضى منصور، بالحديث مع الكابتن حسن شحاتة أمس، وقال له بكل احترام : “أبويا لم يقوم بشطب عضويتك من نادي الزمالك، وأنه لا يستطيع أحد شطب عضوية حسن شحاتة من نادي الزمالك”.

وأشار إلي أن هذا الموقف أثبت براءة المستشار مرتضى منصور، معلقًا : “بقول شهادة حق أمام الجميع”.

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براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

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