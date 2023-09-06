اختيار هيلدا خليفة لتقديم حفل الموريكس دور.. تفاصيل

وقع اختيار القائمين علي حفل الموريكس دور ، في دورته الجديدة المقرر اقامتها خلال الفترة القادمه ، علي المذيعة اللبنانيه هيلدا خليفه ، لتقوم بتقديم الحفل .

الحفل من المقرر ان يقام يوم 17 سبتمبر المقبل في العاصمة اللبنانيه بيروت ، بحضور عدد كبير من أهل الفن في العالم العربي .

ولدت هيلدا خليفة، في بلدة تل شيحا وتوفي والدها جورج خليفة وهي في سن الثانية ولديها شقيق يصغرها سنا اسمه طوني، وعند اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية قامت والدتهما نهاد غانم بالهجرة إلى أستراليا خوفا على طفليها من نيران الحرب فحضر خالها من أستراليا وأنجز كل معاملات السفر.

عند بلوغها سن الثامنة عشر عادت إلى بيروت مع عائلتها إلى لبنان للاستقرار نهائيا وسافر أخوها طوني مهندس الميكانيكا للعمل بإحدى الشركات في دبي.

البرامج التي قدمتها مهرجان كان السينمائي، حفلات مسابقات ملك جمال لبنان ،ملكة جمال لبنان، أنت وحظك مع طوني خليفة، بيبسي ميوزيكا، ستار أكاديمي(1-11)، ديو المشاهير(3)، أجمل سنين عمرنا، حفل جوائز تكريم مؤسسة مي شدياق.