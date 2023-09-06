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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين أوميروف وزيرا جديدا للدفاع

أوميروف
أوميروف

قال النائب الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، إن البرلمان الأوكراني، صوَّت، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تعيين رستم أميروف، وزيرا جديدا للدفاع في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة “الجادريان”.

وأوضح ياروسلاف زيليزنياك، على تيليجرام، أن الأغلبية الساحقة دعمت أوميروف؛ بعد أن رشحه فولوديمير زيلينسكي لهذا الدور، في أكبر تغيير في قطاع الدفاع في أوكرانيا في زمن الحرب حتى الآن.

يعد أوميروف عضوا بارزا من تتار القرم، والذي مثل بلاده في المفاوضات الحساسة مع روسيا.

وفي خطاب بالفيديو، مساء الأحد، عين زيلينسكي، أوميروف، خلفا لأولكسي ريزنيكوف، الذي كان قد تنحى عن المنصب بعد 22 شهرا .

وتشير مصادر وزارة الدفاع، إلى أن تعيين رستم أميروف، يعد إشارة واضحة إلى أن كييف عازمة على طرد روسيا وقواتها  من شبه جزيرة القرم .

ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، سراً في جدوى هذا الطموح.

وفي رحلة القطار إلى كييف، التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ، برئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن ، في زيارة رسمية أيضًا، لمناقشة أمر الحرب.

وشكرها بلينكن على قيادة الدنمارك في تحالف لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16 وعلى وعدها بالتبرع بالطائرات المقاتلة لأوكرانيا ، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

وفي أغسطس، قالت فريدريكسن إن بلادها ستقدم 19 طائرة .

البرلمان الأوكرانى رستم أميروف وزيرا جديدا للدفاع لأغلبية الساحقة الحرب

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