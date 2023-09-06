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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا في أنغام خالدة على المسرح الكبير

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

تفتتح فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بحفل يقام تحت عنوان أنغام خالدة ويقوده المايسترو أحمد عامر ويستضيف النجمة ريهام عبد الحكيم وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأحد 10 سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الخالدة لكبار نجوم زمن الفن الجميل يؤديها المطربون محمد حسن ، صابرين النجيلى وأحمد عبد الكريم.

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يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.

التراث الغنائي أحمد عامر المايسترو أحمد عامر

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