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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الاقتصاد المنزلي حلوان تنتج الحقائب الرياضية للمشاركين بأسبوع شباب الجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تمكن أبناء كلية الاقتصاد المنزلي بقسم الصناعات الجلدية من انتاج حقائب رياضية وحقائب للوسط لاستخدامها خلال أسبوع شباب الجامعات، جهود كبيرة تبذلها جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، من أجل الاستعداد لأسبوع شباب الجامعات، وفي إطار تكليف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بضرورة استغلال كافة القدرات المثمرة بكليات الجامعة ذات الطابع الفريد والتخصصات المتنوعة لتوفير احتياجات الجامعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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ويأتي إنتاج الشنط والحقائب والتيشيرتات التي تنتجها الكلية في ظل هدف الجامعة لتشغيل الوحدات الانتاجية للكليات المتخصصة لتكون فرصة لتفعيل دور التدريب للطلاب وإشراكهم في العملية الانتاجية وتوفير الخامات اللازمة ثم تسويق المنتج حسب احتياجات الجامعة أو السوق المحلي المحيط بالجامعة.

وتتميز المنتجات بمستوى عال من الجودة والاتقان تحت إشراف الدكتور خالد القاضي عميد الكلية والأستاذ الدكتور أسامة أبوهشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع حيث تم تنفيذ عدد ٢٦٠ حقيبة رياضية وحقيبة وسط ضمن التجهيزات الخاصة بأسبوع شباب الجامعات٠

وتم تنفيذ الحقائب بعد وضع المواصفات الفنية والتصميم الخاص بها عن طريق أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بقسم الصناعات الجلدية تحت اشراف الدكتورة  سحر حربي رئيس القسم وبمتابعة واشراف فني الدكتورة شيماء عبدالفتاح المدرس بالقسم وعدد من المعيدين والطلاب لإخراج أفضل ما لديهم لتقديم منتجات مشرفة تحت شعار صنع في جامعة حلوان بتميز منقطع النظير امام أبناء الجامعات المشاركة.

كلية الاقتصاد المنزلي الصناعات الجلدية انتاج حقائب رياضية أسبوع شباب الجامعات جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل Jobs Education

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