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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اختر منها.. 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه | صور

5 سيارات أوتوماتيك
5 سيارات أوتوماتيك للبيع

اتجه المواطنون المصريون من أصحاب الدخل المتوسط إلى سوق السيارات المصري للمستعمل، وذلك من أجل توافر جميع طرازات السيارات المستعملة به، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل خيالي موديل 2023، بالتالي أصبح من الصعب الحصول على سيارة جديدة في ظل عدم استقرار موجة أسعار السيارات عالميا .

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ويعرض موقع “صدى البلد”، 5 سيارات مستعملة للبيع بالسوق المحلي منها سيارة ميني كوبر S، وأوبل كورسا، ورينو سانديرو ستيب واي، وفولكس فاجن بولو، و بي إم دبليو 316 :

1- بي إم دبليو 316

تعرض سيارة بي إم دبليو 316 السيدان موديل 1994 للبيع باللون الأخضر، وتحصل علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 800 ألف/كم، يوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

بي إم دبليو 316 موديل 1994 داخل سوق المستعمل المصري 


سعر سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1994 داخل سوق المستعمل المصري يصل الي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- فولكس فاجن بولو موديل 2006

تحصل سيارة  فولكس فاجن بولو الهاتشباك علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتباع السيارة باللون النبيتي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 300 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة سنيتن .

فولكس فاجن بولو موديل 2006 الهاتشباك

تباع سيارة  فولكس فاجن بولو موديل 2006 الهاتشباك داخل سوق السيارات بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

3- رينو سانديرو ستيب واي الهاتشباك

تنتمي سيارة رينو سانديرو ستيب واي موديل 2016 الي فئة السيارات الهاتشباك، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

رينو سانديرو ستيب واي موديل 2016 بسوق السيارات المستعمل 

تتواجد سيارة رينو سانديرو ستيب واي موديل 2016 بسوق السيارات المستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وأداء محركها .

4- أوبل كورسا موديل 2013

تستخدم أوبل كورسا  الشبابية ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 172 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

أوبل كورسا موديل 2013 

يبلغ سعر أوبل كورسا موديل 2013 الهاتشباك بالسوق المصري للسيارات 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أمكانيات السيارة وقوة محركها .

5- ميني كوبر S الكوبيه

تمكنت ميني كوبر S موديل 2006 من قطع مسافة تصل الي 180 الف/كم، وتحصل علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

ميني كوبر S موديل 2006  الكوبيه

ميني كوبر S موديل 2006 تباع بسعر 450 ألف جنيه، داخل سوق المستعمل المصري ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 

ميني كوبر S أوبل كورسا رينو سانديرو ستيب واي فولكس فاجن بولو بي ام دبليو 316 أصحاب الدخل المتوسط بي إم دبليو 316 السيدان فولكس فاجن بولو الهاتشباك

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