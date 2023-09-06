عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيارات متنقلة ولجان توعية بجنوب سيناء لتسهيل إصدار تراخيص المحال العامة

تراخيص محلات السوق
تراخيص محلات السوق القديم بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسعى لتقديم كافة التسهيلات أصحاب المحلات التجارية لتشجيعها على التقدم بطلبات الحصول على التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والذي بدأ العمل به في ديسمبر 2022.

 

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح اليوم، أنه جرى الدفع بسيارات متنقلة تابعة للمركز التكنولوجي بالوحدات المحلية لكافة المدن للمرور على المحلات، لتشجيع أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج رخص التشغيل تلك المحلات، إضافة إلى تشكيل لجان للمرور على المحلات وتقديم التوعية اللازمة بأهمية ترخيص المحلات، وتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون من تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفقًا لمعدل زمني مناسب، مع الالتزام  بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.

 

وأوضح أنه يقوم بالمتابعة الدورية لأعمال تلك اللجان، ومدى الإقبال على السيارات المتنقلة الخاصة بإصدار التراخيص، ومدى تنفيذ القانون، وذلك من خلال اجتماعات مكثفة مع مديري مراكز التراخيص للوقوف على المعوقات التي تواجههم في تنفيذ القانون، والعمل على حلها لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون.

 

وأشار إلى أن سيارة المركز التكنولوجي الخاصة بمدينة شرم الشيخ جرى توزيعها على  قطاعات  المدينة المختلفة، وذلك تسهيلًا على أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج رخص، وجرى التشديد على رؤساء المدن بضرورة استكمال كافة المحلات والانتهاء من الترخيص في خلال الفترة المحددة، وتكثيف أعمال لجان التوعية من خلال المرور الدوري على المحال التجارية لتشجيع أصحاب المحال على سرعة توفيق أوضاعهم، وتوضيح مميزات القانون، والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

 

وأضاف أنه يجري أيضًا تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة لكافة أنواع الأنشطة التي حددها قانون المحال التجارية الجديد، من خلال شباك مخصص بجميع المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة، وجرى التأكيد على ضرورة تقديم خدمات للمواطنين على مستوى عالي من الدقة والكفاءة والشفافية.

 

ولفت إلى أن قانون المحال العامة في مجمله يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص، وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة، ليمارسوا نشاطهم بصورة قانونية تحت مظلة الدولة، لدفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

IMG-20230906-WA0048
IMG-20230906-WA0048
IMG-20230906-WA0049
IMG-20230906-WA0049
جنوب سيناء تسهيلات أرض السلام شرم الشيخ محلات التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

بعد علاقتها المحرمة مع عشيقها.. حالة واحدة لإنقاذ المتهمة من الحبس|خطوات مثيرة

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

موضوعات متعلقة

قوافل إرشادية وتوزيع شتلات لمزارعي جنوب سيناء

غدا.. إغلاق حمام موسى للصيانة.. والمدينة تناشد الزوار الحفاظ على النظافة

طبيب البادية.. يعالج بالحكمة وأعشاب أرض التجلي بسانت كاترين| شاهد

غدا.. المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية بتعليم جنوب سيناء للمتخلفين

انتعاشة سياحية جديدة في سانت كاترين والسياح يصعدون جبل موسى

بمشاركة 25 دولة.. استمرار فعاليات المؤتمر الدولي «طب الأسنان الأخضر» بشرم الشيخ

جنوب سيناء .. المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل يتاجر في المخدرات

بمناسبة المولد النبوي.. الأوقاف تخصص 15 طن مواد غذائية للأولى بالرعاية بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

أول قرار رسمي في كارثة انهيار عقار حدائق القبة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

دولة محورية وبوابة لإفريقيا.. ما دلالات زيارة وزير الخارجية الياباني إلى مصر؟

اتفاق بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية

بسبب محمد صلاح |كبير الآثاريين يوجّه رسالة للقيادة السياسية بالدولة .. خاص

السياحة: 294 منشأة فندقية ومركز غوص ويخوت سفاري تحصد شهادات الاستدامة البيئية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ